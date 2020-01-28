22 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ!

Alsancak’ta bir arazide ölçüm yapan 27 yaşındaki Adnan Çetintaş, 22 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çetintaş, Sivil Savunma ekipleri ve İtfaiye tarafından kurtarıldı.



Girne-Alsancak bölgesinde arazide ölçüm yaparken 22 metre derinliğindeki kuyuya düşen 27 yaşındaki Adnan Çetintaş, Sivil Savunma ekipleri ve İtfaiye tarafından kurtarıldı. Dün sabah saat 09.45 sıralarında gerçekleşen olayda, Girne - Alsancak çevre yolunun güneyindeki dağlık arazide Nuzi Haritacılık isimli şirkette çalışan Adnan Çetintaş, arazi ölçümü yaptığı sırada bölgede bulunan üzeri otlarla kapalı yaklaşık 22 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandı. Çetintaş, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından düştüğü kuyudan çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetintaş’ın tedavisi sürüyor.



