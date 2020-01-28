TAVANI ÜSTÜNDE DURABİLDİ!
Kaza!
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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne istikametine doğru aracıyla seyreden Tibet Han Gürbüz (46), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaydederek yoldan çıktı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Girne istikametine doğru NG 198 plakalı araç ile seyreden Tibet Han Gürbüz (46), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaydederek yoldan çıkması sonucu servi ağacına çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durabildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tibet Han Gürbüz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : Tibet Han Gürbüz, kaza
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