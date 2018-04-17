22 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!
Ölüm sebebi araştırılacak!
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Zimbabwe uyruklu Mgcinimuzi Muyo’nun (E-22) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan ve doku örneği alındı.
Polisin açıklamasına göre, Muyo’nun ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Mgcinimuzi Muyo, ölüm
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