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22 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

22 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Ölüm sebebi araştırılacak!

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Zimbabwe uyruklu Mgcinimuzi Muyo’nun (E-22) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan ve doku örneği alındı.

Polisin açıklamasına göre, Muyo’nun ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

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