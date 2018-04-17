22 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Zimbabwe uyruklu Mgcinimuzi Muyo’nun (E-22) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan ve doku örneği alındı.



Polisin açıklamasına göre, Muyo’nun ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.