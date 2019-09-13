25 YAŞINDAKİ GENÇ UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!
Tutuklanma
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da, T.J.K.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Gazimağusa, uyuşturucu, tutuklanma
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