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  3. 25 YAŞINDAKİ GENÇ UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!
25 YAŞINDAKİ GENÇ UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!

25 YAŞINDAKİ GENÇ UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!

Tutuklanma

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da, T.J.K.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturması devam ediyor.

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