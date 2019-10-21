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26 YAŞINDAKİ GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

26 YAŞINDAKİ GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

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Bugün saat 12:00 sıralarında Girne’de Evliya Celebi Sokak üzerinde bulunan Platin Sitesi 48. Blokta sakin Demokratik Kongo uyruklu Esther Mhola NZEGO (K-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylıpı’ndan alınan bilgiye Esther Mhola NZEGO’nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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