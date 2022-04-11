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266 pozitif vakaya rastlandı

266 pozitif vakaya rastlandı

266 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 13.016 test yapıldı, 266 pozitif vakaya rastlandı"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.016 olup, 266 pozitif vakaya rastlanmıştır.

152 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 62 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

11 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.016

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 266

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.562.073

Toplam Vaka Sayısı: 90.711

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.322

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4115

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601

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