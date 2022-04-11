Bridgerton dizisinin yeni projesinde “taciz ve zorbalık” iddiası

Netflix'in popüler dönem dizisi Bridgerton'dan kötü haber var. Londra yüksek sosyetesinde geçen olayları anlatan dizinin adı "zorbalık ve taciz" iddialarına karıştı.

Geçtiğimiz ay sonunda ikinci sezonu yayınlanan ve hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Bridgerton dizisinde üst düzey bir yöneticinin işten çıkartıldığı ortaya çıktı.

Netflix, dizinin gördüğü yoğun ilgi üzerine, bazı karakterlerin yıllar önceki yaşamlarını anlatan bir spin-off dizi projesi için kolları sıvamıştı. Ancak işler beklenildiği şekilde ilerlemedi.

The Sun’ın haberine göre, yeni projeyle ilgilenen yapım tasarımcısı Dave Arrowsmith’in “uygunsuz davranışları” hakkında gelen şikayetler üzerine Netflix, Arrowsmith’in işine son verdi.

The Sun’ın haberine göre, yeni projeyle ilgilenen yapım tasarımcısı Dave Arrowsmith’in “uygunsuz davranışları” hakkında gelen şikayetler üzerine Netflix, Arrowsmith’in işine son verdi.

YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Kaynaklar, daha önce Cold Feet, Case Histories ve Annika gibi yapımlarda çalışan Arrowsmith’in davranışlarıyla “çizgiyi aştığını” söylerken “Sette birkaç sorun yaşandı ve birkaç ekip üyesi bir dizi farklı olayla ilgili endişelerini dile getirdi” dediler. Netlix yöneticilerinin, personelin endişelerini bildirmek için isimsiz bir yardım hattı kurdukları da iddialar arasında.

Netlix, sette gösterdiği zorbalık ve taciz edici davranışları sebebiyle Dave Arrowsmith’le artık çalışmayacağını bildirdi. Yeni spin-off projenin ne zaman gösterime gireceği ise belirsizliğini koruyor.

Romantik dönem dizisi Bridgerton, dünya çapında 193 milyon saat izlenme süresi kaydetti, bu, Netflix’teki herhangi bir İngilizce dizinin ilk üç gününde elde ettiği en büyük sayı niteliğini taşıyor. Aynı zamanda Netflix’in diziyi yayınladığı 93 ülkenin 92’sinde de ilk 10’da yer alıyor.

sözcü.com.tr