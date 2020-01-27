27-28 OCAK ŞEHİTLERİ ANILDI

27-28 Ocak 1958’de İngiliz sömürge idaresine karşı yapılan direnişin 62’nci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde düzenlenen ilk törenin arından ikinci tören Küçükkaymaklı Mezarlığı’nda yer aldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ Lefkşa Şehitler Anıtı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Taluğ, Kıbrıs Türkü’nün ada yadigarı bu adada, şan ve şerefine yakışır bir şekilde yaşama hakkı elde etmek için şahlanışının 62’nci yıldönümü olduğunu belirtti.

Küçük Kaymaklı Mezarlığı’ndaki törende ise şehit kabirleri ziyaret edilerek ve kabirlere çiçek bırakıldı.