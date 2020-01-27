MEMUR-SEN, 27-28 OCAK DİRENİŞİNDE ŞEHİT DÜŞENLERİ ANDI

Sendika Genel Başkanı Akın Manga, 27-28 Ocak Direnişi’nin 62 yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 27-28 Ocak 1958’in Kıbrıs Türkü’nün İngiliz sömürge idaresine karşı şahlanarak direnişe geçtiği günler olduğunu söyledi.

Manga, şöyle dedi:

“TBMM 28 Aralık 1956’da mevcut koşullarda Türk çıkarlarını koruyabilecek en iyi çözümün, Taksim olduğu kararını verdi.

Bu kararın yarattığı coşkuyla, Türk Erkek Lisesi ve Kız Lisesi gençleri, değişik güzergahlardan Lefkoşa Atatürk Meydanını doldurdu. “Ya Taksim, Ya Ölüm” sloganları ve Türk Bayrakları ile toplanan gençler ve destek veren halkımızın önü, İngiliz sömürge askerlerince kesildi. Göz yaşartıcı bombalar ve zırhlı araçlarla saldıran İngilizler 27 Ocak 1958 günü, bir kadınla bir erkek Türk’ü şehit ettiler.

28 Ocak 1958 günü, daha büyük ve coşku dolu halkımız Atatürk Meydanında yeniden toplanmaya başladı. Daha şiddetle saldıran İngiliz askerleri Sermet ve Mustafa isimli gençlerimizi şehit etti. Birçok insanımızı yaraladı. İki günde, Lefkoşa da 5, Mağusa da 2 şehit verdik.”

Manga, sömürge idaresine karşı halkın bu şanlı direnişi, Anadolu halkının şahlanmasına, Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkmasına neden olduğunu vurgulayarak, “Bizleri, bugünkü KKTC Devletine taşıyan, şanlı varoluş ve direniş mücadelemizde, canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, saygı minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi