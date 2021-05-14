28 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da Palm Beach plajında, deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman KHAN (E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmiştir.

Adı edilen arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK