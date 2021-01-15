28'i yerel, 31 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.