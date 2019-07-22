29 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!
Ani ölüm!
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29 YAŞINDAKİ KAPTAN, ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Girne’de sakin Orhan Cemal Kaptan (E-29) dün gece kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Etiketler : Orhan Cemal Kaptan, ani ölüm, aort damarı yırtılması
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