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29 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

29 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Ani ölüm!

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29 YAŞINDAKİ KAPTAN, ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ  
Girne’de sakin Orhan Cemal Kaptan (E-29)  dün gece kaldığı ikametgahta  aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği”  olduğu tespit edildi.

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