ARAÇLARA YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERDİLER!

KASTİ HASAR

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 02:45 sıralarında, Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halinde bulunan Duygu GİLANLIOĞULLARI’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon araç ile Ali VAPUR’un sorumluluğunda bulunan CD 776 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın ise arka kısmı yanarak zarar görmüş ve arka camı ısıdan patladı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-20) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.