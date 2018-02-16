3 ADET CEP İÇİN 30 AY HAPİSLİK

Suna ERDEN

Girne’de geçtiğimiz yıl içerisinde ablasına ve başka iki şahsa ait cep telefonları çaldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Emin Fırat hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık ibretlik bir ceza ile 30 ay hapse mahkûm edildi. Girne’de 2017 tarihinde Ekim ve Kasım aylarında ablası ile iki şahsa ait cep telefonlarını satıp, parasını oyunda kaybettiği belirtilen sanığın, aynı suçu birden fazla işlemesi hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi.

Cep telefonu tamir dükkanı vardı…

Aynı zamanda Lefkoşa’da cep telefonu tamir ve satışını yapan işyeri sahibi olan sanığın, Kasım ayından beridir tutuklu yargılandığı kaydedildi.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanığın iki şahıstan arama yapması gerektiğini söyleyerek cep telefonlarını aldığını ve bu telefonları çalarak başka yerlere sattığını belirtti. Sanığın kendisine emanet edilen telefonları çaldığını kaydeden Beyoğlu, ayrıca ablasına ait telefonu da çaldığını aktardı. Sanığın çaldığı telefonları satıp, parasıyla kumar oynadığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğini kaydeden Beyoğlu, bu faktörün ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Beyoğlu, oy birliği ile sanığı 30 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Diyalog