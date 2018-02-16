16 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulmasından sonra güne biraz düşük bir enerji ile başlamanız mümkün. Tutulma sizi yeni gelecek planları yapma konusunda teşvik ediyor. Sosyal ilişkilerinize ve arkadaşlıklarınıza yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz. Daha önce bilginiz olmadığı konularda bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması kariyer konularınıza vurgu yapıyor. Bugün arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirebileceğiniz bir zaman planlayabilirsiniz. Sosyalleşmek size iyi gelecek fakat aşırı ve gereksiz harcama yapmamaya dikkat edin. Arkadaşlıklarınız içinde platonik aşklar olabilir, çöpçatanlık gibi konular gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin yüksek öğrenim, fikirler ve ideolojiler alanınıza vurgu yapıyor. Bu alanlarda yeni ve önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde mesleki alandaki ilişkilerinizde bir takım dalgalanmalar olabilir. Özellikle çocuklarınız için para harcarken aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin eş ya da ortağınızla sahip olduğunuz kaynaklar üzerine vurgu yapıyor. Miras konuları da gündeminize girebilir. Gün içinde farklı kültürlerle ilgilenmek, gezi planları yapmak için uygun koşullar var. Ruhsal çalışmalar yapmak için de uygun bir zaman olabilir. Aşırı harcamalardan kaçının.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin ilişkileriniz üzerine vurgu yapıyor. Bazı bitişler ya da yeni başlangıçlar yaşanabilir. Gün içinde ortaklaşa kaynaklarınızı ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Kaynaklarınızı kontrolsüz şekilde kullanmamalısınız. Finansal konular üzerinden bazı krizler yaşayabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin çalışma alanınız ve sağlık konularınıza vurgu yapıyor. Bu alanlarda yeni gelişmelere açık olabilirsiniz. Gün içinde ilişkileriniz için önemli bir zaman dilimi. Yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zaman olabilir. İlişkiniz için yapacağınız parasal harcamaları abartmadığınızdan emin olun.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin çocuklar ve yaratıcı faaliyetler alanınıza vurgu yapıyor. Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla uyumlu şekilde çalışabildiğiniz kaliteli bir zaman dilimi yakalayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda yeni koşullar ve birtakım değişiklikler gündeme gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin yaşam alanınız ve aileniz üzerine vurgu yapıyor. Bu konularda birtakım bitişler ya da yeni başlangıçlar yaşanabilir. Gün içinde hayal gücünüzü kullanabileceğiniz, yaratıcı faaliyetler içinde olabileceğiniz bir zaman geçirebilirsiniz. Bugün aynı zamanda sevdiğiniz kişi ile romantizm yaşayabileceğiniz bir gün.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin iletişim ve düşünce yapınız üzerine vurgu yapıyor. Bu alanlarda bir takım değişiklikler içinde olabilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizde sevgi dolu ve uyumlu bir zaman geçirebilmeniz de mümkün. Eviniz için harcama yapacaksanız abartıya kaçmadığınızdan emin olmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin maddi kaynaklarınız ve yetenekleriniz üzerine vurgu yapıyor. Para konularında yeni fikirlere ve düzenlemelere açık olduğunuz zamanlar. Gün içinde sosyal ilişkilerinizin arttığı, iletişiminizin hareketlendiği saatler geçirebilirsiniz. Bizzat seyahat etmeniz de gerekebilir. Bu dönemde harcamalara dikkat.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin kişisel olarak hassasiyet gösterdiğiniz konulara vurgu yapıyor. Kendi imajınızda bir takım yeniliklere gitmek isteyebilirsiniz. Gün içinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Geliştirmek istediğiniz becerilerinizle de uğraşmak için güzel zamanlar. Borç verirken iyice düşünmeden hareket etmeyin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bu gece yarısı gerçekleşen Güneş tutulması sizin için ruhsal alanda ve bilinçaltında önemli açılımlar yaratabilir. Gün içinde kişisel birtakım konuları ele alabilirsiniz. Kişisel bakımınız ya da güzelliğiniz adına harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Eski sevgilileri düşünüp aşırı duygusallaşmaktan kaçınmalısınız. Ruhsal çalışmalar yapmak için de uygun bir gün.