3 AYINA MAL OLDU!

Hale Ergen’e ait 8 milimetre çapındaki tabanca ve üç adet canlı mermiyi çalıp, evinde saklayan 21 yaşındaki Ali Akkan, kısa süreli hapis cezasına çarptırıldı

Emine UYSAL

Gönyeli'de Hale Ergen’e ait 8 milimetre çapında tabanca ve üç adet canlı mermiyi çalıp, evinde saklayan 21 yaşındaki Ali Akkan dün 3 ay hapse mahkum edildi. Ali Akkan’ın ‘çöpün yanında buldu’ dediği 15 yaşındaki yeğeni R.A., da 1 Haziran’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 3 ay hapse mahkum edilmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu" suçlamasıyla itham edilen Ali Akkan, suçunu kabul etti.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından 2 Nisan'da 19.00 ile 19.20 saatleri arasında Gönyeli'de 21 yaşındaki Ali Akkan'ın ikametgahında yapılan aramada 8 milimetre çapında Blow Mini 2003 model tabanca ile üç adet canlı mermi bulunarak emare almış, silahın Hale Ergen’e ait olduğu ve Ali Akkan ile çocuğun evden çaldıkları belirlenmişti.

Ömer Güran’ın başkanlığında, yargıçlar Gökan Asafoğulları ile Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurundaki davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Aliye Özçınar, hazır bulundu.

Dava kararını okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup, mahkum ettiklerini açıkladı.

Sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çeken Dündar, bu suçun toplumda ciddi endişe ve korku yarattığına vurgu yaptı.

Yargıç Meltem Dündar, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oy birliği ile üç ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Kıbrıs