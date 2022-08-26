3 gün boyunca telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak

Telekomünikasyon Dairesi’nin Gazimağusa’da yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle bugünden başlayarak üç gün boyunca kentteki bazı bölgelerde telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağı duyuruldu.

Telekomünikasyon Dairesi’nin duyurusuna göre, bugün, yarın ve Pazar günü Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Yaşam Hastanesi, Tıp Merkezi, Baykal bölgesi, Anıt çemberi, Küçük Sanayi, Sema Hotel önü, askeri lojmanlar, Larnaka yolu, Kale İçi, Çin pazarı, Hacıali sitesinin olduğu bölgelerde ve Çanakkale Mahallesinde ses ve internet hizmetinde kesintiler yaşanacak.