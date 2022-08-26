Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından 18 belediyenin son hali Cumhuriyet Meclisi’nin internet sitesinden paylaşıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

1. LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ:

Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 köy)

2. GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ:

Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)

3. GİRNE BELEDİYESİ:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 köy)

4. GÜZELYURT BELEDİYESİ:

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)

5. İSKELE BELEDİYESİ:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)

6. LEFKE BELEDİYESİ:

Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 köy)

7. DEĞİRMENLİK – AKINCILAR BELEDİYESİ:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)

8. LAPTA – ALSANCAK – ÇAMLIBEL BELEDİYESİ:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)

9. ERENKÖY – KARPAZ BELEDİYESİ:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)

10. MEHMETÇİK – BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 köy)

11. GEÇİTKALE – SERDARLI BELEDİYESİ:

Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)

12. MESARYA BELEDİYESİ:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 köy)

13. GÖNYELİ – ALAYKÖY BELEDİYESİ:

Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)

14. YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 köy)

15. ÇATALKÖY – ESENTEPE BELEDİYESİ:

Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 köy)

16. DİKMEN BELEDİYESİ:

Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 köy)

17. TATLISU BELEDİYESİ:

Tatlısu (1 köy)

18. BEYARMUDU BELEDİYESİ:

Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 köy)