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3 kişi vefat etti, 573 pozitif vakaya rastlandı

3 kişi vefat etti, 573 pozitif vakaya rastlandı

3 kişi vefat etti, 573 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 20.911 test yapıldı, 3 kişi vefat etti, 573 pozitif vakaya rastlandı"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır.

247 kişi Lefkoşa, 129 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419

Toplam Vaka Sayısı: 87.311

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

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