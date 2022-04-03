Tozlu havanın etkisi sürüyor, sağlık uzmanları uyarıyor
Tozlu havanın etkisi sürüyor, sağlık uzmanları uyarıyor
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Ülkemiz tozlu havanın etkisi altında bulunuyor…
Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri bölgemizde hava kirliliği yaratıyor.
Meteorolojik tahminlere göre toz zerrecikleri yarın öğle saatlerine kadar etkili olacak…
Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması uyarısında bulundu.
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