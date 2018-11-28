3 ÖĞRENCİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Gönyeli Yenikent’te Acıbadem Sokak’ta bulunan bir apartmanın ortak toprak hattından banyo musluğuna yayılan elektrik sonucu elektrik akımına kapılan 3 öğrencinin yaralanması, olayda ihmalin olup olmadığını gündeme getirdi

Gönyeli Yenikent’te Acıbadem Sokak’ta bulunan bir apartmanın ortak toprak hattından banyo musluğuna yayılan elektrik sonucu elektrik akımına kapılan 3 öğrencinin yaralanması, olayda ihmalin olup olmadığının sorgulanmasına neden oldu.

Polisten alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Cezayir uyruklu Tareq Essam, önceki akşam saat 20.30 civarında, Gönyeli Yenikent’te Acıbadem Sokak’ta kaldığı dairenin banyosunda banyo yaptığı sırada, apartmanın ortak toprak hattından banyo musluğuna yayılan elektrik akımına kapıldı.

Kurtarmaya çalışan 2 arkadaşı da yaralandı

Essam’ı kurtarmaya çalışan 2 arkadaşının da yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan ve yoğun bakıma kaldırılan Tareq Essam’ın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Kalbi durdu

Essam’ın kalbinin durduğu ve müdahale ile yeniden çalıştırıldığı belirtilirken, KIB-TEK ekipleri dün gün boyu bölgede ve evin içinde çalışma yaptı.

Yeni Bakış’a konuşan bölge sakinleri, olayın bir an önce aydınlatılmasını ve yaşanan üzücü olaya neden olanların tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi.