3 UÇAK ERCAN'A İNİŞ YAPAMADI!

Ercan Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle 3 uçak iniş yapamadı

Ercan Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle 3 uçak iniş yapamadı. Dün gece saat 02:00 sularına kadar devam eden sis nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a iniş yapmaya çalışan Adana-Ercan seferini yapan uçak iniş yapamadan geri döndü.

Sivil Havacılık Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu Özgül Ergüden yaptığı açıklamada iki Adana-Ercan ve bir Konya-Ercan seferinin iptal olduğunu, uçuşların durduğunu vurguladı.

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