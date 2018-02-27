3 UÇAK ERCAN'A İNİŞ YAPAMADI!
Ercan’da sis uçuşları etkiledi
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Ercan Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle 3 uçak iniş yapamadı
Ercan Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle 3 uçak iniş yapamadı. Dün gece saat 02:00 sularına kadar devam eden sis nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a iniş yapmaya çalışan Adana-Ercan seferini yapan uçak iniş yapamadan geri döndü.
Sivil Havacılık Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu Özgül Ergüden yaptığı açıklamada iki Adana-Ercan ve bir Konya-Ercan seferinin iptal olduğunu, uçuşların durduğunu vurguladı.
Yenidüzen
Etiketler : Ercan Havalimanı, sis
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