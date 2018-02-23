32 ÖĞRETMEN, 25 İMAM TALEBİ!

TC- KKTC arasındaki eğitim ve din alanındaki anlaşmalar nedeniyle, ilahiyat fakültesi mezunu KKTC vatandaşları işsiz, münhal açılmıyor. Din İşleri başkanlığı ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye’den yeni talepte bulundu

Duygu ALAN

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ikili anlaşmalar nedeniyle devam eden “öğretmen” ve “imam” atamaları nedeniyle, KKTC vatandaşı İlahiyat fakültesi mezunları ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Din İşleri Başkanlığı 25 imam talebinde bulunurken, Milli Eğitim Bakanlığı da bir önceki hükümet döneminden kalan bir taleple, 32 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin adaya gönderilmesini istedi. 32 öğretmenin önemli bir bölümü, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapacak.

Tamamı, İlahiyat Fakültesi mezunu olan imam ve öğretmenlerin adaya getirilmesi halinde, hali hazırda sayıları 70’i geçen KKTC vatandaşı mezunlar yine saf dışı bırakılmış olacak.

Uzun süredir, işsizlikle mücadele eden ve Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi adında örgütlenen mezunlar, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e seslenerek, “Bu ülke insanı mezunlar varken, Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile münhal açın, daha fazla mağduriyet yaratmayın” çağrısında bulundu.

İnisiyatif Başkanı Emre Özkan, önceliğin, ülkemizdeki işsiz üniversite mezunlarına verilmesini istedi. Özkan, özel ders öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ve camilerde görevlendirilen imam açığının, ülkemizden sağlanabileceğini söyledi.

Parasını Türkiye ödüyor

Türkiye’den gelen öğretmen ve din adamlarının maaşı da Türkiye maliyesinden karşılanıyor.

Yıllardır, ek istihdam yapılmaması adına, çok sayıda meslek branşında öğretmenler istihdam edilmiyor, bu alanlarda münhal açılmıyor.

Kayral: Talep geri çekildi münhal iptal edildi

Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı Kamil Kayral, Din Dersi Öğretmenli için KKTC’de en son 2016 yılında bir münhal açıldığını belirterek, sınavın da yapıldığını ancak mülakat aşamasında iken Bakanlığın talebini geri çekmesi üzerine savcılıktan da görüş alınarak münhalin iptal edildiğini söyledi.

Kamil kayral Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) talep üzerine kadroları doldurur. Din Dersi Öğretmenliği için en son 2016 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine münhal açıldı. Sınav yapıldı, mülakat aşamasında iken Bakanlık, Kamu Hizmeti Komisyonu’na bir yazı gönderdi ve bu yazı ile ‘Görülen lüzum üzerine’ talebi geri çektiklerini münhalin iptalini istediklerini belirtti.

Kamu Hizmeti Komisyonu, bakanlıktan gelen yazı üzerine Savcılıktan görüş istedi. Savcılık da ‘Tayin gerçekleşene kadar hazırlık safhasıdır’ diyerek münhalin iptal edilebileceği yönünde görüş belirtti.

Talep de ortadan kalkınca münhal iptal edildi.

Özkan: Öncelik ülkemizdeki işsiz üniversite mezunlarına verilmeli

Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi Başkanı Emre Özkan, KKTC’de rehber öğretmen, özel ders öğretmeni, Din Bilgisi öğretmeni ve benzeri branşlarda işsiz öğretmen adayları olduğunu belirterek birçok branşta Türkiye’den getirilmesi planlanan öğretmen taleplerinin yeniden değerlendirilmesi istediklerini kaydetti.

Önceliğin, ülkemizdeki işsiz üniversite mezunlarına verilmesini isteyen Özkan, özel ders öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ve camilerde görevlendirilen imam açığının, ülkemizden sağlanabileceğini söyledi.

Emre Özkan şunları kaydetti: “Türkiye’den talep edilecek öğretmenlerin ihtiyaç olan yerlere yönlendirilmesi Türkiye ile yapılan protokolün bir gereğidir. Dolayısıyla önceliğin ülkemizdeki işsiz öğretmen adaylarına verilmesi, işsiz öğretmen adaylarımızın öğretmenlik yolunun açılması gerekmektedir.”

Selengin: Herhangi bir branşta eksik olması halinde münhal açılmalıdır

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Aziz Selengin, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni veya din eğitimi öğretmeni hangi branştan olursa olsun kadroların, yeterli sayıda ve nitelikte KKTC vatandaşı öğretmen adayı varken Türkiye’den yapılacak istihdamlarla doldurulmasına karşı olduklarını söyledi.

Selengin, “Bunun politik malzeme yapılmasını da kabul etmiyoruz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de öğretmen ihtiyacının direkt olarak Türkiye’den istihdam ile karşılanması yönünde bir adım atacağını düşünmediğini ifade eden Selengin şunları kaydetti: “Herhangi bir branşta eksik olması halinde münhal açılması gereklidir, eğer bunların içinde bir eksiklik varsa bu eksiklikler hangi bölümlerde ise saptanır ona göre de iki ülke arasında bunun tedbiri alınır. Biz ülkede bir yandan işsizliği önlemeye çalışırken diğer taraftan yeterli sayıda ve nitelikte öğretmen adayı varken Türkiye’den istihdam yapılmasını doğru kabul etmiyoruz. Zaten yıllardır eksik kadrolar Türkiye’den getiriliyor. Öncelik KKTC vatandaşı mezunlarına verilmelidir. Bu durumun politik malzeme yapılmasına da asla kabul etmiyoruz.

Şu anki Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın cemal Özyiğit’in bu talebe olumlu yanıt vereceğini ve istihdamın direk Türkiye’den yapılacağını düşünmüyorum.”

Havadis