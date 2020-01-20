Ciltte erken yaşlanma sebepleri nelerdir?

Kadınların en büyük korkusu olan yaşlanma ciltte oluşan ince çizgilerin yerini daha derin kırışıklıklara bırakmasıyla gerçekleşiyor. Yaşlanmaya bağlı olarak ciltte kuruma, döküntü ve cilt sarkmaları oluşarak cildin zamanla kollajen kaybetmesiyle yaşlanma süreci hızlanabiliyor. Peki, ciltte erken yaşlanma sebepleri nelerdir?

Kırışıkların en mutsuz edici tarafı yüzde yorgunluk ve cansızlığa bürünerek ifadenin değişmesine yol açabiliyor olması. Ciltte meydana gelen bu değişiklikler beklenenden daha erken gerçekleşirse şaşırtıcı olabilir ve bu durum kadınlar için oldukça can sıkıcıdır.

Cildin kırışmasından tamamen kaçınmak neredeyse imkansızdır ancak vücuttaki yaşlanmanın belirtilerini azaltmanın bazı yolları vardır. İşte ciltte erken yaşlanma sebepleri ve korunma yolları…

ERKEN YAŞLANMANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaşanma süreci herkes için farklılık gösterebilir, ancak 35 yaşına gelmeden önce cildinizde kırışıklıkları fark ederseniz bu, erken yaşlanmanın belirtileri olarak görülebilir.

GÜNEŞ LEKELERİ

Güneş lekeleri yılarca cildinizin güneşe maruz kalması sonucu oluşan lekelerdir. Yüzünüzde, ellerinizin üst kısmında, omuz, kol ve dekolteniz de gelişebilir. 40'lı yaşlardan sonra daha çok ön plana çıkmaya başlarlar. Bu nedenle özellikle yaz aylarında koruyucu kullanmak cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olabilir.

NEMİN KAYBOLMASI

Kuru ve kaşıntılı cilt zamanla dökülür ve incelmeye başlar ve böylelikle su kaybı gerçekleşebilir. 40 yaşlarında cildinizin daha kuru ve dökülmeye yatkın olduğunu fark edebilirsiniz

Cildinizi yeteri kadar nemlendirir ve su desteği sağlarsanız cildinizin yaşlanmasını azaltabilirsiniz. Cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi mutlaka düzenli olarak kullanmanız gerekebilir.

SİGARA

Sigara kandaki oksijeni azaltır ve cildin hatta birçok hastalığın başlıca sebeplerinden biridir. Yıllarca sigara içen insanların cildinden erken yaşlarda kırışma, lekelenme, kuruma ve çatlama gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

STRES

Stres hayatımızdan çok şeyler alıp götürürken en çok da cildimize zarar veriyor. Yoğun strese maruz kalmak cildin olması gereken daha erken yaşlanmasına, saçlarda dökülmeye ve birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Bu nedenle stresten uzak yaşayarak başlı başına bir rahatlama sağlayabilirsiniz.