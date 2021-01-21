36 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Dün saat 18:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydınlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam etttiğini bildirdi.