36 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
36 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Dün saat 18:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydınlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam etttiğini bildirdi.
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