36 YAŞINDA KENDİ HAYATINA SON VERDİ!
Evinde ölü bulundu
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Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baukur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi köyüne ateş düştü. 36 yaşındaki Mehmet Emre Çekmegelioğlu evinde ölü bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Çekmegelioğlu’nun kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.
Etiketler : Yeni Boğaziçi, Mehmet Emre Çekmegelioğlu, intihar
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