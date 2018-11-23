36 YAŞINDA KENDİ HAYATINA SON VERDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baukur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi köyüne ateş düştü. 36 yaşındaki Mehmet Emre Çekmegelioğlu evinde ölü bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Çekmegelioğlu’nun kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.