4 Sendikadan hükümete çağrı

Kamuda ve özel sektörde çalışanların salgın riskine karşı korunması gerektiğini belirten 4 sendika, hükümete, iş yerlerindeki yoğunluğu azaltmak için dönüşümlü izinle çalışılmasını da içeren taleplerde bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), koronavirüs önlemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzalı ortak açıklamada, hükümetten yerine getirmesi istenilen 11 maddelik taleplerini duyuran sendikalar, sokaklardaki ve iş yerlerindeki insan yoğunluğunun azaltılması gerektiğini vurguladı.

4 sendikanın ortak açıklamasında, “Koronavirüse karşı daha hazırlıklı olunmalıydı. Hükümetin kararları yerinde ama hastalığın yayılmasını önlemek için yeterli değil” denildi.

Okulların ve kreşlerin tatil edildiği ancak çocukların nerede, nasıl bakılacağı konusunun düşünülmediği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Kamu kurumlarında ve özel sektörde görev yapan çalışanların salgın riskine karşı korunmasıyla ilgili de maalesef herhangi bir tedbir alınmadı. İtalya’nın durumu trajik bir örnektir. Ülkemizin de aynı duruma düşmesini önlemek için geç kalmış değiliz.”

TALEP EDİLEN TEDBİRLER

Açıklamada, KTAMS, KAMUSEN, Kamu-İş ve Güç-Sen’in alınmasını talep ettiği tedbirler şöyle sıralandı:

“Sokaklarda ve işyerlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için kamuda ve özel sektörde çalışanlara dönüşümlü olarak izin verilmeli, hamilelere, kronik rahatsızlığı bulunanlara ve küçük çocuğu olanlara öncelik sağlanmalı.

Kamu kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, marketlerde, bankalarda, toplu taşıma araçlarında belli sayıdan fazla insanın aynı anda bulunmasını önleyici tedbirler alınmalı ve bu gibi yerlere girişlerde dezenfekte alanları oluşturulmalı.

Eğlence merkezi, restoran, spor salonu, gece kulübü, kumarhane, bet ofis gibi yerler belirli bir tarihe kadar kapatılmalı.

Virüsün yayılmasını önlemek için belirli bir tarihe kadar insanların zamanlarını evlerinde geçirmesi ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması için çağrı yapılmalı.

Türkiye ve Güney Kıbrıs yetkilileri ile istişare edilerek acil durumlar hariç ülkemize giriş-çıkışlar belirli bir tarihe kadar askıya alınmalı.

Karantina merkezi acilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden kaldırılarak tam donanımlı müstakil bir binaya taşınmalı.

Halihazırda koronavirus görülen ülkelerden ülkemize giriş yapan tüm kişilerin (vatandaş, turist, öğrenci) 14 gün süre ile evlerinde kalmasını sağlayacak tedbirler ivedilikle hayata geçirilmeli.

Hastalığın ülkemizde salgın haline gelmeden, erzak, malzeme maske, tulum gibi malzeme temini bir an önce yapılmalı.

İnsanların topluca hizmet aldığı ve para tahsili yapılan kamu ve özel işyerlerinde acil durumlar dışında belirli bir tarihe kadar hizmetler durdurulmalı.

Hastanelere yapılan hasta ziyaretleri belirli bir tarihe kadar durdurulmalı ve acil durumlar dışında poliklinik hizmetleri verilmemeli. Domuz gribi salgınında olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar için ayrı bir muayene odası oluşturularak acil servisin dışında tutulmalı.”

“TALEPLER DİKKATE ALINMAZSA EYLEM”

Taleplerinin dikkate alınmasını isteyen 4 sendika, “Eğer bunlar dikkate alınmazsa halk sağlığını koruma anlayışıyla da hareket eden sendikalarımız demokratik eylem haklarını kullanacak” dedi.