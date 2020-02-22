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400 kg Kaç Et Ele Geçirildi

400 kg Kaç Et Ele Geçirildi

400 kg Kaç Et Ele Geçirildi

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 18:00 sıralarında Demirhan’da gerçekleştiren operasyon sonucu Y.K. (E-36)’nin kullanımında bulunan araçta yaklaşık 400 kg sığır eti ve bonfile ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

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