400 kg Kaç Et Ele Geçirildi
400 kg Kaç Et Ele Geçirildi
A+A-
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 18:00 sıralarında Demirhan’da gerçekleştiren operasyon sonucu Y.K. (E-36)’nin kullanımında bulunan araçta yaklaşık 400 kg sığır eti ve bonfile ele geçirildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, demirhan
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.