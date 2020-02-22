Devlet hastanesi önünde kaza! 1 ağır yaralı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada 60 yaşındaki Ahmet Yıldız ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Mehmet Berrak (E-52), yönetimindeki PJ 625 plakalı araç ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizlik sonucu, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (E-60)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kalca kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyata alındı.

Araç sürücüsü Mehmet Berrak ise tutuklandı.

Polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.