400 promil alkollü sürücü 2017’nin rekorunu kırdı
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıktan sonra metrelerce tavanı üzerinde sürüklendi...
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Mehmet KARA
Kermiya'da 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu sürücü Shamurad Dashkynov’un kontrolünden çıkan JN 469 plakalı otomobil, takla atarak durabildi.
Sürücü, polis tarafından alkolmetre ile yapılan test sonucu “400 promil” alkollü çıktı ve 2017’nin rekorunu kırdı.
Ayakta dahi durmakta zorlanan sürücüyü görenler, “Çakmak çaksan havaya uçacak” yorumunu yaptı.
Kazadan yara almayan sürücü, gözaltına alındı.
Kıbrıs
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