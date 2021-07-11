41 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatlerine riayet etmediği tespit edildi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, Lefkoşa İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane gibi işyerlerinde de denetimler gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Çevre Dairesi, Lefkoşa Belediyesine ait zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken işyerleri, yarından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

24 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 971 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 182 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlarından dolayı 24 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

BRTK