'Doktorun nefesi kesildi...' Düzensiz regl için gitti, çift vajinalı olduğunu öğrendi

Paige DeAngelo uzun süredir düzensiz periyodu ile uğraşıyordu. İki haftada bir regl olduğu zamanlar yaşıyordu. Bunun nedenini ise 18 yaşına geldiğinde jinekoloğa gidince öğrendi. Paige'in iki vajinası, iki rahmi ve iki serviksi olduğu ortaya çıktı!

Tıpta uterus didelfis adı verilen yani iki tam işlevli üreme sistemi ile doğduğunu öğrenen Paige DeAngelo, "Her zaman çok düzensiz bir regl dönemim oldu, ama aslında iki döngü açılıp kapanıyordu. Bazen ayda bir, bazı zamanlarda ayda iki kez... Yani sadece birkaç hafta arayla regl oluyordum” diyor.

Yaşadığı durumu insanlara söylediğinde her zaman şok olduklarından bahseden Paige DeAngelo, “Herkesin kafasında çok fazla soru işareti oluşuyor. Bence en büyük yanılgı ikisinin anatomisi. İnsanlar dışarıdan iki ayrı vajina olduklarını düşünüyor ama durum böyle değil, bu yüzden 18 yıl boyunca iki vajinalı olduğumu bilmiyordum” diyor.

HER İKİ RAHİMDEN DE HAMİLE KALABİLİR

Uzmanlar Paige'in durumunun, iki adet dönemi olduğu ve rahimlerinden biriyle hamile olabilirken diğeri ile regl olmaya devam edebileceği ve hatta her iki rahimden de hamile kalabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Paige, teşhisinin nasıl konulduğunu şöyle anlatıyor: “Doktorum bana hemen söylemedi ama yüzündeki ifadeyi gördüğümde bir şeylerin ters gittiğini anladım. Durumun ciddiyeti hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Muhtemelen fazladan doku olduğu söylendi ve MR çektirmek için tarih verildi.”

MR sonrası muayene gittiğinde yaşadıklarını “Sonuçları ilk gördüğünde doktorun nefesi kesildi ve yüksek sesle güldü. Ne olduğunu sorunca da ‘İki üreme sisteminiz var' dedi. Konu hakkında hiçbir fikrim yoktu. İlk başta biraz komik olduğunu düşündüm. Sonra jinekoloğum ile bunun ne anlama geldiği hakkında konuştuk ve gerçek işte o zaman yüzüme çarptı” sözleriyle anlatıyor.

O HABERİ ALINCA YIKILDI

Teşhis sonrası Paige’in düzensiz regl takviminin de sebebi bulunmuş oldu ve doğum kontrol hapı almaya başlayarak adet döngüsünü düzenleyebildi. Ancak bir başka sorun daha vardı. Doktoru ona eğer çocuk sahibi olmak isterse, muhtemelen bir taşıyıcı anne kullanmak zorunda kalacağını söyledi. Çünkü durumu sebebiyle rahimleri normalden çok daha küçük oluyor ve onu erken doğum veya düşük yapma riskine çok daha fazla maruz bırakıyor. Çocuk doğurmasının zor olacağı haberini aldıktan sonra yıkıldığını anlatan Paige DeAngelo, “Bunu duymak yürek parçalayıcıydı. Büyük bir ailemin olduğu bir geleceğim olsun istedim” diyor.

İlk şoku atlattıktan sonra olaya biraz daha iyimser bakmaya çalıştığından bahseden Paige, içinde annelerin de bulunduğu, kendisi ile aynı duruma sahip bir insan topluluğu bulduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Sosyal medyada benim gibi çift vajina teşhisi konmuş kadınların olduğu bir destek grubuna girdim. Birçoğunun her beş düşükten bir çocuğu var. Bu cesaret kırıcı ama ben bardağın dolu kısmına bakmayı tercih ediyorum. Bu insanların zor da olsa çocuk sahibi olması beni ayakta tutuyor.”

EN ÇOK CİNSELLİK KONUSU MERAK EDİLİYOR

Paige’e en sık sorulan soruların başında da cinsellik yer alıyor. Hayatının bu bölümünde hiçbir sorun olmadığının altını çizen Paige, “Şu anda bir erkek arkadaşım var ve her şey yolunda” ifadelerine yer veriyor.

Hürriyet