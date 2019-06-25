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43 AYRI DAVADAN İTHAM EDİLİYOR!

43 AYRI DAVADAN İTHAM EDİLİYOR!

Özgürgün hakkındaki Başsavcılık raporu ortaya çıktı

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UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporu ortaya çıktı. 

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 MİLYON 773 BİN 800 TL

252 BİN 525 DOLAR – 325 BİN 800 STERLİN – 242 BİN EURO  yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor.

Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.

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