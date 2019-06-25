ANADOLU JET'TEN KKTC İNDİRİMİ!

AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuş bilet fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında indirim kararı aldı. Kampanya, 21 Haziran ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde geçerli olacak. Kararla ilgili açıklama yapan Turizm Bakanı Ünal Üstel, AnadoluJet'in almış olduğu indirim kararına teşekkür etti. Üstel, "Alınan kararla bilet fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında bir indirim olacak. Belki az görülebilir ama gelecek için önemli bir ışıktır bu" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Turizmin daha iyi bir yere gelmesi için çalıştıklarını anlatan Üstel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a yapılan uçuşlardaki bilet fiyatlarının düşmesi konusunda önemli bir desteği var. Kıbrıs Türk halkı adına Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yapacağımız ziyaretlerde de farklı adımların atılacağını düşünüyorum"



