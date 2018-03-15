5 KİŞİ TUTUKLANDI!

Lefkoşa ve Ercan Havalimanı’nda yapılan aramalarda uyuşturucuyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da Esat Çınar Sokak üzerinde, M.S.M.A.(E-19) ve A.A.A. M.’nin (E-20) içinde bulundukları araçta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.A.A.M’nin.(E-23) tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, N.H.N.M.’nin (E-22) aracında ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise toplam 18 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.T’.ye(E-41) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu..