GÖBEĞİNİZE HER GÜN 30 DAKİKA BUZ KOYARSANIZ...

Göbeğinize buz veya buz torbası koyduğunuzda vücudunuza olan etkilerine inanmayacaksınız. Birçok kişi tarafından denenen bu yöntemden oldukça etkili sonuçlar alındığı söyleniyor.

Uzmanlar insan vücudunda yağ yakma yıollarını uzun süredir arıyorlardı. Ancak insanlar tarafında uygulamalı olarak buz terapistinin yapılmasından sonra inanılmaz derecede yağ yakıcı etkisi olduğuna şahit oldular.

Uzmanlar insan vücudunda iki tip yağ bulunur. Bu yağların birisi beyaz diğeri ise kahverengidir.



Özellikle yağları yakmak içinde aralarındaki farkın bilinmesi gerektiğini açıkladı. Beyaz adipoz dokusu (yağ dokusu) insan midesinin üzerinde, kollarımızın ve bacaklarımızın arka taraflarında bulunan ince tabakadır.

Kahverengi adipoz dokusu ise vücutta daha az bulunur, ısı açığa çıkartır, vücut soğukken enerji yakarak kalori harcar. Genellikle karın ve bel bölgesinde bu tip yağlara rastlanır.



Dolayısıyla karın bölgesindeki yağları soğutarak yakmanın mümkün olabileceğini açıkladılar.

Buz terapisini uygulamak için öncelikle buzu ince bir beze sarın. Daha sonra hedeflediğiniz bölgelerde 30 dakika 5 dk ara vererek uygulayın. 12 gün boyunca günde bir kez uygulayabilirsiniz.



Not: Bu bir alternatif tıp yöntemidir. Uygulamadan önce bir yan etki oluşturmaması adına doktora başvurabilirsiniz.