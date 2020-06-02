5 metre yükseklikten düştü!
çatı katında dengesini kaybetti!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan inşaat durumundaki binanın çatı katında demir işi yapmakta olan Samet Kurt dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yan binanın çatısına düşmek suretiyle yararlanmıştır.
Samet Kurt kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin soruşturma devam etmektedir.
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