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5 metre yükseklikten düştü!

5 metre yükseklikten düştü!

çatı katında dengesini kaybetti!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan inşaat durumundaki binanın çatı katında demir işi yapmakta olan Samet Kurt dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yan binanın çatısına düşmek suretiyle yararlanmıştır.

Samet Kurt kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin soruşturma devam etmektedir.

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