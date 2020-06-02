Güney Kıbrıs hükümeti Limasol camiine yönelik vandallığı sert bir şekilde kınadı

Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in Limasol’daki Köprülü Camii’ne yönelik vandallığın derinlemesine araştırılmasını istediğini bildirdi ve hükümet adına olayı şiddetle kınadı.

Yazılı bir açıklama yapan Koushos, Kıbrıs hükümetinin Limasol’daki Köprülü Camii’ne yapılan vandallığı en şiddetli biçimde kınadığını belirtti.

“İbadet yerlerine bu tür eylemlerin nerden gelirse gelsin kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Koushos, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in duyduğu andan itibaren olayın ‘derinlemesine araştırılması’ talimatı verdiğini kaydetti.

İsveç Büyükelçiliği gözetiminde Kıbrıs Barış Süreci Dini Yolu’nu oluşturan Kıbrıs’taki beş ana inanç toplumunun liderleri, Rum Ortodoks, Müslüman, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik liderleri de, pazar akşamı Limasol Köprülü Camii’ne yapılan vandallığı pazartesi sabahı kınadılar.

Yapılan basın açıklamasında dini lidereler eylemden üzüntü duyduklarını ifade ettiler.