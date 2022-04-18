5 yaşında yaşamını yitirdi.

Lefkoşa’da 5 yaşındaki Zeynep Koç, dün akşam metabolik rahatsızlık ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Zeynep Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük kızın ölüm sebebi, doktor tarafından “metabolik rahatsızlık ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.