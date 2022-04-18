Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki daire müdürlüğüne atama yapıldı.
Üçlü kararnameyle yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atamalara göre, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü görevine Gökmen Davutoğlu; Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne ise Behçet Çelebi atandı.
Atamalar yarından itibaren geçerli olacak.
BRT
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