Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama

Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama

Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki daire müdürlüğüne atama yapıldı.

Üçlü kararnameyle yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atamalara göre, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü görevine Gökmen Davutoğlu; Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne ise Behçet Çelebi atandı.

Atamalar yarından itibaren geçerli olacak.

BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.