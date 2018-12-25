6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne’de bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında Boğaz Restoran, Emas Market, Aknar Villaları ve civarında gerçekleştirilecek.