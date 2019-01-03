6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
O bölgelerde kesinti olacak!
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Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç’ta 6 saatlik elektrik kesintisi bekleniyor.
Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelere de 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Görneç ve Sardarlı’ya da bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Görneç ve Serdarlı bölgelerinde yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesine bugün yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
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