6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç’ta 6 saatlik elektrik kesintisi bekleniyor.

Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelere de 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Görneç ve Sardarlı’ya da bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Görneç ve Serdarlı bölgelerinde yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesine bugün yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.