Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

O bölgelerde kesinti olacak!

A+A-

Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç’ta 6 saatlik elektrik kesintisi bekleniyor.
Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelere de 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Görneç ve Sardarlı’ya da bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Görneç ve Serdarlı bölgelerinde yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesine bugün yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.