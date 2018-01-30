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6 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

6 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

9 kişi aranıyor!

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22 Ocak’ta hem Afrika Gazetesi’ne yönelik hem de Meclis önünde yaşanan protestolarla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı bugün mahkemeye çıkartıldı. 

Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 9 kişi daha aranıyor. Polis Afrika Gazetesi ve zeminde bulunan dükkanda 6 bin 250 TL’si Afrika Gazetesi’ne ait olmak üzere toplam 16 bin 457 TL kasti hasar tespit edildiğini söyledi.

 
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