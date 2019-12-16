60 KİLO KAÇAK ET!
60 kilo kaçak et ele geçirildi!
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Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Y.Z.’nin (E-50) kullanımında bulunan araçta bugün polis tarafından yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 60 kilo ağırlığında sığır eti bulundu.
Ete el koyan polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Lefkoşa, Metehan Kara Giriş Kapısı, kaçak et
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