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750 pozitif vakaya rastlandı

750 pozitif vakaya rastlandı

750 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 12.581 test yapıldı, 750 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.581 olup, 750 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir.

317 kişi Lefkoşa, 82 kişi Girne, 217 kişi Gazimağusa, 58 kişi Güzelyurt, 57 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.581

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 750

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 750

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.246.293

Toplam Vaka Sayısı: 79.029

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.404

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5417

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5377

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 651

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 159

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 146

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2044

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137736

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