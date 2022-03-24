Dolar 14,87 liradan, Sterlin 19,65 liradan güne başladı
Dolar 14,87 liradan, Sterlin 19,65 liradan güne başladı
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KKTC’de serbest piyasada dolar 14,87 liradan, sterlin 19,65 liradan güne başladı.
Serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla 14,80 liradan alınan dolar 14,87 liradan satılıyor. 16,25 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,35 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 19,55 liradan alınıp, 19,65 liradan satılıyor.
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