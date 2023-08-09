8 Ağustos çekilişi gerçekleşti

8 Ağustos 2023 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 500 Bin TL’lik ikramiye, 03331 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Ağustos tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olacağı ve biletlerin bugünden itibaren satışta olduğu da vurgulandı.

BRT