Ünlü doktor bebeğini öldürüp, intihar etti!

1 milyon dolarlık lüks malikanesinde 5 aylık bebeğini silahla öldüren ABD'nin ünlü doktorlarından Krystal Cascetta aynı silahla intihar etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde son günlerin en trajik gelişmelerinden biri yaşandı. Söz konusu olay yerel basında manşet olurken olayın detayları kan dondurdu. New York'un tanınmış doktorlarından Krystal Cascetta'nın karıştığı gelişmenin detayları hakkında ise henüz çok az bilgi edinildi.

KORKUNÇ SON

New York'un tanınmış doktorlarından Krystal Cascetta Mount Sinai Hastanesi'nde görev yapan saygın biriydi. Onkoloji uzmanı olan Cascetta, sabah saatlerinde evde bulundurduğu silahla önce küçük çocuğunu başından vurdu. Cascetta daha sonra aynı silahla lüks malikanesinde intihar etti.

Eyalet polisi yaptığı açıklamada, 'Krystal Cascetta'nın sabah 7:00 sularında çocuğunun odasına girip bebeğini vurduğunu ve ardından silahı kendisine doğrulttuğunu tespit ettik' dedi.

DAHA 5 AYLIKTI

Cascetta'nın çocuğunun yaşı şimdilik belirsiz ancak sosyal medya paylaşımlarına göre bebek geçtiğimiz Mart ayında dünyaya geldi. Cascetta'nın Mart ayında doğum yaptığını yazan ABD medyası, Cascetta'nın eşi Tim Talty'nin açıklamalarına da yer verdi. Talty, 'Bize biraz zaman verir misiniz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan kanser konusunda ABD'nin sayılı doktorlarından olan Cascetta'nın bir cinnet sonucu çocuğunu öldürdüğü düşünülüyor.