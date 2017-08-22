8 aylık hamile Serena Williams aşerdiği yiyeceği paylaştı, sosyal medya sallandı!

Dünyanın gözde raketlerinden Amerika'lı Serena Williams hamileliğinin sekizinci ayında enginar aşerdi.

Sosyal Medra platformu Reddit'in kurucularından nişanlısı Alexis Ohanian'nı gece yatağından kaldıran Serena Williams canının enginar, kuşkonmaz ve kabak çektiğini söyleyerek markete gönderdi.

Bu isteğini sosyal medya aracılığı ile paylaşan Williams "Dondurma, çikolata veya fast food yerine faydalı sebzeler aşermem ilginç değil mi" yorumu yaptı.