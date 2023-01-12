8 Kadın vekilden ortak açıklama:Din İşleri Başkanı Ünsal’ın sözleri Kıbrıslı Türkleri derinden rahatsız etti

Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan bazı kadın Milletvekilleri Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın basına yansıyan kadınlara yönelik sözlerini eleştirerek, kınadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe tarafından yayımlanan ortak açıklamaya CTP Milletvekilleri : Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fide Kürşat, Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu ile Bağımsız Milletvekilleri: Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers imza koydu.

Açıklamada Ünsal’ın basına yansıyan kadınlara yönelik sözlerinin modern ve seküler bir yaşam biçimini benimsemiş olan tüm Kıbrıslı Türkleri derinden rahatsız ettiği belirtildi.

8 milletvekilinin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşayan tüm kadınların temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendirdiğimiz ifadeleri görmezden gelmemiz veya kabullenmemiz halkın seçilmiş vekilleri olarak söz konusu değildir. Günümüz dünyasında kadınların insan haklarının temelini oluşturan medeni haklar başta olmak üzere, kadınların ekonomik, fiziksel ve cinsel tüm haklarına taarruz eden seminerler düzenlemek Din İşleri Dairesi başkanlığının görevlerini suistimal etmektir. Kıbrıs Türk halkı çağdaş, ilerici değerlerle yaşamaya alışmış, demokratik bir halktır.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında da toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın haklarına saygılı bir devlet yapısı gelmektedir. Bu bağlamda kendisi bir devlet görevlisi olarak atanan Ahmet Ünsal’ın kadınların özel ve kamusal alanlarda nasıl yaşayacaklarına dair demokrasi ile bağdaşmayan vaazlar vermesi kabul edilebilir değildir.

Kadınların bireysel ve medeni haklarına müdahale eden hiç bir yaklaşıma müsademiz olmadığı gibi, kadınların yaşamları hakkında söz söylemenin hiçbir kurum yetkilisinin görevi olmadığını belirtmek isteriz.

Bu vesileyle, Cumhuriyet Meclisi’nin kadın vekilleri olarak Ünsal’a görevlerini hatırlatır, kendisini sarf ettiği sözlerden dolayı kınadığımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.”